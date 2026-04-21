16:40 21.04.2026
Министр энергетики России не забывает Кузбасс, отметил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин отметил, что министр энергетики России Сергей Цивилев не забывает Кузбасс.
  • Мэр Кемерово Дмитрий Анисимов попросил президента продолжить программу благоустройства региона.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что министр энергетики России Сергей Цивилев, ранее занимавший должность губернатора Кемеровской области, не забывает Кузбасс.
Путин во вторник проводит совещание с главами российских муниципальных образований.
Глава Кемерово Дмитрий Анисимов отметил, что власти города совместно правительством РФ, министерством энергетики и министерством строительства создают новые пространства. В частности, реализуется масштабный проект строительства набережной вокруг Сибирского кластера искусств Мариинского театра. Мэр города подчеркнул, что жители ждут дальнейшего обновления территории, и попросил главу государства, чтобы программа благоустройства региона была продолжена.
"Обязательно будет эта работа продолжена... Вы упомянули про Минэнерго. Я так понимаю, что Сергей Евгеньевич Цивилев не забывает про Кемерово", - сказал Путин в ходе встречи, обращаясь к Анисимову.
Россия не будет делать публичных заявлений об исходе СВО, заявил Путин
Вчера, 16:13
 
РоссияКемеровская областьКемеровоВладимир ПутинСергей ЦивилевДмитрий АнисимовМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
