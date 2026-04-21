ЦАХАЛ заявила о нарушении режима прекращения огня со стороны "Хезболлы"

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ливанское движение "Хезболлах" во вторник нарушило режим прекращения огня, атаковав израильские силы на юге Ливана и запустив беспилотник в направлении еврейского государства.

"Некоторое время назад " Хезболлах " выпустило несколько ракет по силам ЦАХАЛ, действующим к югу от линии обороны в районе Раб эль-Тлатин на юге Ливана", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Военные также заявили, что нанесли ответный удар по пусковой установке, из которой были выпущены ракеты.

По данным ЦАХАЛ, дополнительная проверка показала, что сигналы воздушной тревоги в Кфар-Юваль и Мааян-Барух на севере Израиля , вероятно, были активированы в результате перехвата беспилотного летательного аппарата, запущенного, как утверждается, из Ливана , прежде чем он проник на территорию Израиля.

В ЦАХАЛ назвали это "грубыми нарушениями соглашения о прекращении огня".