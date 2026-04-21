Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила о нарушении режима прекращения огня со стороны "Хезболлы"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:15 21.04.2026
ЦАХАЛ заявила о нарушении режима прекращения огня со стороны "Хезболлы"

Армия Израиля заявила о нарушении режима прекращения огня со стороны "Хезболлы"

Израильский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЦАХАЛ заявила, что "Хезболла" нарушила режим прекращения огня, атаковав израильские силы на юге Ливана и запустив беспилотник в направлении Израиля.
  • Армия Израиля нанесла ответный удар по пусковой установке, из которой были выпущены ракеты.
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ливанское движение "Хезболлах" во вторник нарушило режим прекращения огня, атаковав израильские силы на юге Ливана и запустив беспилотник в направлении еврейского государства.
"Некоторое время назад "Хезболлах" выпустило несколько ракет по силам ЦАХАЛ, действующим к югу от линии обороны в районе Раб эль-Тлатин на юге Ливана", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.
Военные также заявили, что нанесли ответный удар по пусковой установке, из которой были выпущены ракеты.
По данным ЦАХАЛ, дополнительная проверка показала, что сигналы воздушной тревоги в Кфар-Юваль и Мааян-Барух на севере Израиля, вероятно, были активированы в результате перехвата беспилотного летательного аппарата, запущенного, как утверждается, из Ливана, прежде чем он проник на территорию Израиля.
В ЦАХАЛ назвали это "грубыми нарушениями соглашения о прекращении огня".
Президент США Дональд Трамп ранее сообщал, что Ливан и Израиль достигли договоренности о прекращении огня сроком на десять дней начиная с 0.00 по местному времени (совпадает с мск) 17 апреля. При этом ливанское национальное агентство NNA неоднократно сообщало о нарушениях перемирия израильской армией, применяющей авиацию, артиллерию и БПЛА по ливанским поселениям.
В миреЛиванИзраильСШАДональд ТрампХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала