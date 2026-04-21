ЦАХАЛ заявила о нарушении режима прекращения огня со стороны "Хезболлы"

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ливанское движение "Хезболлах" во вторник нарушило режим прекращения огня, атаковав израильские силы на юге Ливана и запустив беспилотник в направлении еврейского государства.
Военные также заявили, что нанесли ответный удар по пусковой установке, из которой были выпущены ракеты.
В ЦАХАЛ назвали это "грубыми нарушениями соглашения о прекращении огня".
Президент США Дональд Трамп ранее сообщал, что Ливан и Израиль достигли договоренности о прекращении огня сроком на десять дней начиная с 0.00 по местному времени (совпадает с мск) 17 апреля. При этом ливанское национальное агентство NNA неоднократно сообщало о нарушениях перемирия израильской армией, применяющей авиацию, артиллерию и БПЛА по ливанским поселениям.