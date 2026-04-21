ЦАХАЛ опубликовала выводы по расследованию осквернения статуи Христа

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала выводы расследования инцидента с осквернением статуи Иисуса Христа в Ливане, согласно которым, один из солдат непосредственно повредил статую, другой солдат снимал это на камеру, а еще шестеро сослуживцев присутствовали при этом и не предприняли никаких действий.