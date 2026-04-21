ЦАХАЛ опубликовала выводы по расследованию осквернения статуи Христа

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала выводы расследования инцидента с осквернением статуи Иисуса Христа в Ливане, согласно которым, один из солдат непосредственно повредил статую, другой солдат снимал это на камеру, а еще шестеро сослуживцев присутствовали при этом и не предприняли никаких действий.
"В ходе расследования было установлено, что во время боевых действий ЦАХАЛ в районе христианской деревни Дибель на юге Ливана солдат повредил христианский религиозный символ, а другой солдат сфотографировал это действие, после чего опубликовал фотографию. На месте происшествия присутствовали еще шесть солдат, которые не предприняли никаких действий для предотвращения инцидента", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.
Расследование установило, что действия солдат полностью противоречили приказам и ценностям ЦАХАЛ.
"ЦАХАЛ выражает глубокое сожаление по поводу инцидента и подчеркивает, что его операции в Ливане направлены исключительно против ... "Хезболлах" и других террористических групп, а не против ливанского гражданского населения", - заявили военные.
Ранее в апреле израильский военный разбил статую Иисуса Христа в поселении Дибель на юге Ливана. Инцидент попал на фото, которое было опубликовано в социальных сетях. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила подлинность фотографии и заявила, что по факту этого инцидента проводится расследование.
Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал этот поступок "позорным" и противоречащим ценностям еврейского государства и принес извинения всему христианскому миру от лица Государства Израиль за этот инцидент. Он также выразил уверенность, что в отношении виновных в этом гнусном поступке будут приняты необходимые строгие меры.
"Не та гора". Главная загадка распятия Иисуса Христа
10 апреля, 08:00