ЦАХАЛ опубликовала выводы по расследованию осквернения статуи Христа - РИА Новости, 21.04.2026
17:55 21.04.2026 (обновлено: 18:01 21.04.2026)
ЦАХАЛ опубликовала выводы по расследованию осквернения статуи Христа

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала выводы расследования осквернения статуи Иисуса Христа в Ливане.
  • Один из солдат ЦАХАЛ повредил статую, другой солдат снимал это на камеру, а еще шестеро сослуживцев присутствовали при этом и не предприняли никаких действий.
  • Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал этот поступок «позорным» и принес извинения всему христианскому миру от лица Государства Израиль.
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала выводы расследования инцидента с осквернением статуи Иисуса Христа в Ливане, согласно которым, один из солдат непосредственно повредил статую, другой солдат снимал это на камеру, а еще шестеро сослуживцев присутствовали при этом и не предприняли никаких действий.
"В ходе расследования было установлено, что во время боевых действий ЦАХАЛ в районе христианской деревни Дибель на юге Ливана солдат повредил христианский религиозный символ, а другой солдат сфотографировал это действие, после чего опубликовал фотографию. На месте происшествия присутствовали еще шесть солдат, которые не предприняли никаких действий для предотвращения инцидента", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.
Расследование установило, что действия солдат полностью противоречили приказам и ценностям ЦАХАЛ.
"ЦАХАЛ выражает глубокое сожаление по поводу инцидента и подчеркивает, что его операции в Ливане направлены исключительно против ... "Хезболлах" и других террористических групп, а не против ливанского гражданского населения", - заявили военные.
Ранее в апреле израильский военный разбил статую Иисуса Христа в поселении Дибель на юге Ливана. Инцидент попал на фото, которое было опубликовано в социальных сетях. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила подлинность фотографии и заявила, что по факту этого инцидента проводится расследование.
Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал этот поступок "позорным" и противоречащим ценностям еврейского государства и принес извинения всему христианскому миру от лица Государства Израиль за этот инцидент. Он также выразил уверенность, что в отношении виновных в этом гнусном поступке будут приняты необходимые строгие меры.
