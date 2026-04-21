Трамп: военные США на Ближнем Востоке останутся в боевой готовности
23:16 21.04.2026 (обновлено: 23:23 21.04.2026)
Трамп: военные США на Ближнем Востоке останутся в боевой готовности

Трамп: военные США будут ждать предложения от Ирана в боевой готовности

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что американский военный контингент на Ближнем Востоке будет находиться в полной боевой готовности.
  • Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном и отсрочке возобновления ударов по исламской республике.
ВАШИНГТОН, 21 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на время ожидания предложения Ирана по урегулированию конфликта, американский военный контингент на Ближнем Востоке будет находиться в полной боевой готовности.
"Я распорядился, чтобы наши военные продолжили блокаду и во всех остальных отношениях оставались в состоянии готовности", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
В этом же посте Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном и отсрочке возобновления ударов по исламской республике, откликнувшись на просьбу пакистанского руководства предоставить Тегерану возможность сформулировать единые предложения по урегулированию конфликта.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
