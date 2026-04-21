Трамп: военные США на Ближнем Востоке останутся в боевой готовности

ВАШИНГТОН, 21 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на время ожидания предложения Ирана по урегулированию конфликта, американский военный контингент на Ближнем Востоке будет находиться в полной боевой готовности.
"Я распорядился, чтобы наши военные продолжили блокаду и во всех остальных отношениях оставались в состоянии готовности", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
