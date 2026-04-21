Пакистан попросил США отложить удары по Ирану, заявил Трамп

- Дональд Трамп сообщил, что принял решение отложить удары по Ирану по просьбе руководства Пакистана.
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение отложить удары по Ирану по просьбе руководства Пакистана.
"По запросу фельдмаршала (главы генштаба Пакистана - ред.) Асима Мунира и премьер-министра Шехбаза Шарифа из Пакистана, нас попросили отложить нашу атаку на Иран, пока их руководство и представители смогут прийти к единому предложению", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Двадцать второго апреля истекал срок, на который Трамп объявлял перемирие в операции США против Ирана на время переговоров. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие за это время в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно.
