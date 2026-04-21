Рейтинг@Mail.ru
Пакистан попросил США отложить удары по Ирану, заявил Трамп - РИА Новости, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:15 21.04.2026 (обновлено: 23:25 21.04.2026)
Пакистан попросил США отложить удары по Ирану, заявил Трамп

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп сообщил, что принял решение отложить удары по Ирану по просьбе руководства Пакистана.
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение отложить удары по Ирану по просьбе руководства Пакистана.
"По запросу фельдмаршала (главы генштаба Пакистана - ред.) Асима Мунира и премьер-министра Шехбаза Шарифа из Пакистана, нас попросили отложить нашу атаку на Иран, пока их руководство и представители смогут прийти к единому предложению", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Двадцать второго апреля истекал срок, на который Трамп объявлял перемирие в операции США против Ирана на время переговоров. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие за это время в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно.
Трамп продлил режим прекращения огня с Ираном
Вчера, 23:13
 
ПакистанСШАУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)ИранВ миреДональд ТрампШехбаз ШарифВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала