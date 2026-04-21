США со спутников видят попытки Ирана извлечь обогащенный уран, заявил Трамп - РИА Новости, 21.04.2026
16:44 21.04.2026
США со спутников видят попытки Ирана извлечь обогащенный уран, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
  • Дональд Трамп заявил, что Штаты со спутников видят попытки Ирана извлечь обогащенный уран.
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Штаты со спутников якобы видят попытки Ирана извлечь из-под земли обогащенный уран после американской атаки на ядерные объекты.
"Они пытаются добраться вниз. Вы знаете, у нас есть камеры для космических сил. Они (Иран - ред.) пытаются достать это", - заявил Трамп в интервью телеканалу CNBC.
В июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). США для заключения сделки с Ираном требуют передачу ядерных материалов и отказ от амбиций по созданию ядерного оружие, наличие которых Тегеран отвергал.
США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский лидер Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. Иран и США 11 апреля провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Как позднее сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий.
