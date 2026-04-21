США со спутников видят попытки Ирана извлечь обогащенный уран, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Штаты со спутников якобы видят попытки Ирана извлечь из-под земли обогащенный уран после американской атаки на ядерные объекты.
США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский лидер Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. Иран и США 11 апреля провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Как позднее сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий.