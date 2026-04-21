16:24 21.04.2026
Трамп заявил о необходимости ускорить производство оружия в США

© REUTERS / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил о необходимости ускорить производство оружия.
  • Он отметил, что оборонная компания Raytheon сейчас строит пять заводов.
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. США нужно ускорить производство оружия, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Нам нужно набрать скорость", - сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC, имея в виду выпуск вооружений.
Он отметил, что оборонная компания Raytheon сейчас строит пять заводов.
Трамп также в очередной раз назвал американские зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны Patriot и ракеты Tomahawk лучшими в мире.
