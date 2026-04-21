Трамп заявил, что при его президентстве США победили бы в войне с Вьетнамом

ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Штаты в короткие сроки одержали бы победу в ходе войны во Вьетнаме, если бы он тогда занимал пост американского лидера.

Война во Вьетнаме продолжалась с ноября 1955 по апрель 1975 года. Таким образом, к части ее периода Трамп, родившийся в 1946 году, уже достиг призывного возраста - 18 лет.