США использовали перемирие с Ираном для перевооружения, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты использовали паузу в боевых действиях с Ираном для перевооружения, и теперь их военная мощь в регионе выше, чем до начала операции "Эпическая ярость".
"Прекращение огня, что, я думаю, было (хорошей идеей - ред.), потому что мы полностью перевооружились. У нас так много боеприпасов, у нас так много всего, что мы стали намного мощнее, чем были четыре или пять недель назад. Поэтому мы использовали это (перемирие - ред.) для пополнения запасов", - сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.
Ранее во вторник телеканал CNN сообщил, что второй раунд переговоров США и Ирана об урегулировании конфликта запланирован на 22 апреля в Исламабаде.
США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский лидер Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. 11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Как позднее сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий.