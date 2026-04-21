США готовы возобновить военные действия против Ирана, заявил Трамп - РИА Новости, 21.04.2026
15:41 21.04.2026 (обновлено: 15:50 21.04.2026)
США готовы возобновить военные действия против Ирана, заявил Трамп

Трамп: США готовы возобновить военные действия, если не будет сделки с Ираном

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
  • Дональд Трамп заявил, что готов возобновить боевые действия против Ирана в случае отсутствия мирной сделки.
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов возобновить боевые действия против Ирана в случае отсутствия мирной сделки.
"Я ожидаю, что придется наносить удары (в случае отсутствия сделки с Ираном - ред.), потому что считаю, что с таким настроем лучше подходить к делу, но мы готовы. Военные, я имею в виду, рвутся в бой. Они абсолютно невероятны", - сказал Трамп в эфире телеканала CNBC.
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
