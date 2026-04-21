США готовы возобновить военные действия против Ирана, заявил Трамп

- Дональд Трамп заявил, что готов возобновить боевые действия против Ирана в случае отсутствия мирной сделки.
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов возобновить боевые действия против Ирана в случае отсутствия мирной сделки.
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.