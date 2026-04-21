Трамп обвинил Иран в неоднократных нарушениях перемирия

ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп публично обвинил Иран в неоднократных нарушениях режима прекращения огня с США, не приведя подтверждений.
"Иран неоднократно нарушал режим прекращения огня!" - написал Трамп в Truth Social.
Никаких фактов, подтверждающих его слова, американский лидер не привел.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.