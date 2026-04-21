Процесс извлечения урана из-под земли в Иране будет долгим, заявил Трамп

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что процесс извлечения из-под земли обогащённого урана в Иране будет долгим и трудным после военной операции в июне 2025 года.
В понедельник официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Исламская Республика не планирует вывозить обогащенный уран ни в США, ни в какую-либо другую страну.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры завершились безрезультатно. О возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.