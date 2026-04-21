Трамп предупредил о повышении налогов в случае проигрыша республиканцев - РИА Новости, 21.04.2026
03:48 21.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы демократов на промежуточных выборах в ноябре значительно вырастут налоги и будет открыта граница для нелегальных мигрантов.
  • По словам Трампа, если демократы получат большинство в конгрессе, все его достижения на посту президента США будут нивелированы.
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предупредил американцев, что Демократическая партия повысит налоги в случае проигрыша республиканцев в борьбе за большинство в конгрессе на промежуточных выборах в ноябре.
"Если у них (демократов - ред.) будут дополнительные места в палате представителей, в какой-то момент они будут вносить изменения на федеральном уровне", - сказал Трамп в интервью радиоведущему Джону Фредериксу.
Президент предупредил, что в случае победы демократов в США среди прочего значительно вырастут налоги и будет открыта граница для нелегальных мигрантов.
По словам американского лидера, если демократы получат большинство в конгрессе, все его достижения на посту президента США будут нивелированы.
"Все это будет разрушено, великие вещи, которые мы сделали", - подчеркнул Трамп.
Американский лидер напомнил, как его оппоненты пытались добиться его импичмента. По словам Трампа, они ведут себя так, будто "ненавидят страну".
Конгресс США наделен конституцией исключительным правом на согласование бюджета правительства. Кроме того, в полномочия законодателей входит надзор за исполнительной властью.
