Трамп предупредил о повышении налогов в случае проигрыша республиканцев

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы демократов на промежуточных выборах в ноябре значительно вырастут налоги и будет открыта граница для нелегальных мигрантов.

По словам Трампа, если демократы получат большинство в конгрессе, все его достижения на посту президента США будут нивелированы.

ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предупредил американцев, что Демократическая партия повысит налоги в случае проигрыша республиканцев в борьбе за большинство в конгрессе на промежуточных выборах в ноябре.

"Если у них (демократов - ред.) будут дополнительные места в палате представителей, в какой-то момент они будут вносить изменения на федеральном уровне", - сказал Трамп в интервью радиоведущему Джону Фредериксу.

Президент предупредил, что в случае победы демократов в США среди прочего значительно вырастут налоги и будет открыта граница для нелегальных мигрантов.

По словам американского лидера, если демократы получат большинство в конгрессе, все его достижения на посту президента США будут нивелированы.

"Все это будет разрушено, великие вещи, которые мы сделали", - подчеркнул Трамп.

Американский лидер напомнил, как его оппоненты пытались добиться его импичмента. По словам Трампа, они ведут себя так, будто "ненавидят страну".