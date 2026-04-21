Защита намерена обжаловать приговор экс-редактору URA.RU Аллаярову

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Защита будет обжаловать приговор экс-редактору URA.RU Денису Аллаярову, осужденному на пять лет колонии за покупку криминальных сводок, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Толмачёв.

« "Будем обжаловать, конечно", – сказал агентству Толмачёв.

Во вторник Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Аллаярова к пяти годам колонии общего режима, к штрафу на 1,2 миллиона рублей и запрету журналистской деятельности на четыре года.

Гособвинение просило для Аллаярова пять лет колонии общего режима, 1,2 миллиона рублей штрафа и запрет на издательскую и журналистскую деятельность также на пять лет. Сам подсудимый на прениях признался, что растерян от запрашиваемого прокурором ему срока, назвав его суровым.

Перед прениями Аллаяров рассказал суду, что раскаивается, а криминальные сводки давали ему преимущество перед другими изданиями лишь только в оперативности. В последнем слове он заявил, что "безрассудное стремление к оперативности" и привело его на скамью подсудимых.

По версии следствия, с мая 2024 года по март 2025 года редактор URA.RU Денис Аллаяров выкупал у начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга Андрея Карпова, приходящегося ему родным дядей, криминальные сводки. Общая сумма вменяемой ему взятки – 120 тысяч рублей. Сейчас пошедший на сделку со следствием Карпов уже осужден на четыре года условно.