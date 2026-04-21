Защита намерена обжаловать приговор экс-редактору URA.RU Аллаярову

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Защита намерена обжаловать приговор экс-редактору URA.RU Денису Аллаярову.
- Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Аллаярова к пяти годам колонии общего режима, штрафу на 1,2 миллиона рублей и запрету на журналистскую деятельность на четыре года.
- По версии следствия, с мая 2024 года по март 2025 года Денис Аллаяров выкупал у начальника отдела уголовного розыска криминальные сводки.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Защита будет обжаловать приговор экс-редактору URA.RU Денису Аллаярову, осужденному на пять лет колонии за покупку криминальных сводок, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Толмачёв.
"Будем обжаловать, конечно", – сказал агентству Толмачёв.
Во вторник Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Аллаярова к пяти годам колонии общего режима, к штрафу на 1,2 миллиона рублей и запрету журналистской деятельности на четыре года.
Гособвинение просило для Аллаярова пять лет колонии общего режима, 1,2 миллиона рублей штрафа и запрет на издательскую и журналистскую деятельность также на пять лет. Сам подсудимый на прениях признался, что растерян от запрашиваемого прокурором ему срока, назвав его суровым.
Перед прениями Аллаяров рассказал суду, что раскаивается, а криминальные сводки давали ему преимущество перед другими изданиями лишь только в оперативности. В последнем слове он заявил, что "безрассудное стремление к оперативности" и привело его на скамью подсудимых.
По версии следствия, с мая 2024 года по март 2025 года редактор URA.RU Денис Аллаяров выкупал у начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга Андрея Карпова, приходящегося ему родным дядей, криминальные сводки. Общая сумма вменяемой ему взятки – 120 тысяч рублей. Сейчас пошедший на сделку со следствием Карпов уже осужден на четыре года условно.
Весь процесс, который длился полгода, Аллаяров полностью отрицал все обвинения, только на заседании перед прениями он неожиданно признал свою вину.
