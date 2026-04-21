Зрители Al Jazeera восхитились реакцией россиян на прыгнувшего в зал тигра

Тигр выпрыгнул из манежа во время выступления в Ростове-на-Дону

© Кадр видео из соцсетей

ДОХА, 21 апр - РИА Новости. Зрители арабского телеканала Зрители арабского телеканала Al Jazeera восхитились хладнокровной реакцией посетителей циркового представления в Ростове-на-Дону, где тигр выпрыгнул в зал к публике во время выступления из-за сломанной защитной сетки.

Телеканал Al Jazeera рассказал о происшествии, показав в своих соцсетях видео из зала, когда там оказалось животное.

"Спокойствие и самообладание людей в зале натолкнули меня на мысль, что это видео создано искусственным интеллектом. В Индии подобная ситуация привела бы к массовой давке", - написал в комментариях к видео житель Индии Сриджит Раджан.

Некоторые комментаторы посчитали, что такое выдержанное и смелое поведение свойственно именно россиянам.

"Это Россия , это россияне. Все спокойны, как будто ничего не происходит, в то время, как я уже копал бы тоннель под землей от паники. Это момент, когда я точно понял - я не русский", - написал Биджай Ашария из Индии.

Его поддержали комментаторы из Африки , которые отметили, что подобное происшествие в африканской стране вызвало бы панику среди зрителей, они бы стали кричать и громко молиться.

"Это точно русские, люди из моей страны быстро бы смылись еще до того, как он перепрыгнул", - написал Дауд Магомеро из Малави

Многие одобрительно высказались о таком поведении. Так, комментатор из Новой Зеландии заметил, что, по всей видимости, зрители поступили правильно, оставаясь на местах и не поддавшись страху, чтобы не спровоцировать животное на панику и агрессию.