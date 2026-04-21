Зрители Al Jazeera восхитились реакцией россиян на прыгнувшего в зал тигра
13:18 21.04.2026 (обновлено: 13:26 21.04.2026)
Зрители Al Jazeera восхитились реакцией россиян на прыгнувшего в зал тигра

© Кадр видео из соцсетей — Тигр выпрыгнул из манежа во время выступления в Ростове-на-Дону
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зрители телеканала Al Jazeera восхитились реакцией посетителей на выпрыгнувшего в зал тигра во время циркового представления в Ростове-на-Дону.
  • Некоторые комментаторы отметили, что хладнокровная реакция характерна для россиян.
ДОХА, 21 апр - РИА Новости. Зрители арабского телеканала Al Jazeera восхитились хладнокровной реакцией посетителей циркового представления в Ростове-на-Дону, где тигр выпрыгнул в зал к публике во время выступления из-за сломанной защитной сетки.
Телеканал Al Jazeera рассказал о происшествии, показав в своих соцсетях видео из зала, когда там оказалось животное.
"Спокойствие и самообладание людей в зале натолкнули меня на мысль, что это видео создано искусственным интеллектом. В Индии подобная ситуация привела бы к массовой давке", - написал в комментариях к видео житель Индии Сриджит Раджан.
Некоторые комментаторы посчитали, что такое выдержанное и смелое поведение свойственно именно россиянам.
"Это Россия, это россияне. Все спокойны, как будто ничего не происходит, в то время, как я уже копал бы тоннель под землей от паники. Это момент, когда я точно понял - я не русский", - написал Биджай Ашария из Индии.
Его поддержали комментаторы из Африки, которые отметили, что подобное происшествие в африканской стране вызвало бы панику среди зрителей, они бы стали кричать и громко молиться.
"Это точно русские, люди из моей страны быстро бы смылись еще до того, как он перепрыгнул", - написал Дауд Магомеро из Малави.
Многие одобрительно высказались о таком поведении. Так, комментатор из Новой Зеландии заметил, что, по всей видимости, зрители поступили правильно, оставаясь на местах и не поддавшись страху, чтобы не спровоцировать животное на панику и агрессию.
В ходе инцидента с тигром никто не пострадал, животное оперативно поймали и вернули в вольер, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МВД.
