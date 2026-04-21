Telegram оштрафовали на семь миллионов рублей за экстремистский контент - РИА Новости, 21.04.2026
12:02 21.04.2026 (обновлено: 15:29 21.04.2026)
Telegram оштрафовали на семь миллионов рублей за экстремистский контент

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на семь миллионов рублей за отказ удалять контент с призывами к экстремистской деятельности.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Таганский районный суд столицы выписал мессенджеру Telegram семимиллионный штраф, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Telegram привлекли к административной ответственности за нарушения по статье КоАП "Неудаление владельцем сайта или информационного интернет-ресурса информации или интернет-страницы".
"Признать Telegram Messenger inc виновным, <…> назначить наказание в виде административного штрафа в размере семи миллионов рублей", — огласила решение судья.
Протокол составили за отказ удалять контент с призывами к экстремистской деятельности.
