Telegram оштрафовали на семь миллионов рублей за экстремистский контент

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Таганский районный суд столицы выписал мессенджеру Telegram семимиллионный штраф, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Telegram привлекли к административной ответственности за нарушения по статье КоАП "Неудаление владельцем сайта или информационного интернет-ресурса информации или интернет-страницы".
"Признать Telegram Messenger inc виновным, <…> назначить наказание в виде административного штрафа в размере семи миллионов рублей", — огласила решение судья.
Протокол составили за отказ удалять контент с призывами к экстремистской деятельности.
Telegram за четверг заблокировал более ста тысяч групп и каналов
17 апреля, 09:03