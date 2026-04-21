Умные колонки не представляют угрозы для жизни россиян

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Умные колонки не представляют системной угрозы для жизни граждан, они могут не опасаться слежки при правильной настройке таких устройств, следует из ответа "Лаборатории Касперского" на запрос сенатора Артема Шейкина, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.

Сергея Голованова. "Системную угрозу на текущий момент они (умные колонки - ред.) не представляют", - говорится в письме за подписью главного эксперта по информационной безопасности " Лаборатории Касперского

Голованов отметил, что пользователи могут не опасаться слежки умными устройствами при условии, что они были настроены в соответствии с рекомендациями производителя и базовыми правилами кибергигиены. По его словам, случаи слежки демонстрировались исследователями только в лабораторных условиях.

"Пользователям важно приобретать устройства в официальных магазинах, настраивать их в соответствии с рекомендациями производителей, скачивать программное обеспечение только на официальных ресурсах, регулярно устанавливать обновления, использовать сложные уникальные пароли и никому их не передавать, а также установить многофакторную аутентификацию, где возможно", - посоветовал эксперт.

В беседе с РИА Новости Шейкин отметил, что практика показывает, что многие граждане в настоящее время пренебрегают сложными паролями, двухфакторной аутентификацией и покупкой устройств только в официальных магазинах. По его словам, именно человеческий фактор сегодня является главной угрозой.