Умные колонки не представляют угрозы для жизни россиян
05:07 21.04.2026
Умные колонки не представляют угрозы для жизни россиян

РИА Новости: умные колонки не являются системной угрозой для частной жизни

© РИА Новости / Алексей Куденко
Умная колонка "Яндекс. Станция "Мини"
Умная колонка "Яндекс. Станция "Мини" . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Умные колонки не представляют системной угрозы для жизни граждан при правильной настройке, следует из ответа "Лаборатории Касперского".
  • Пользователи должны приобретать устройства в официальных магазинах и настраивать их согласно рекомендациям производителей, чтобы избежать потенциальных угроз, советует эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Умные колонки не представляют системной угрозы для жизни граждан, они могут не опасаться слежки при правильной настройке таких устройств, следует из ответа "Лаборатории Касперского" на запрос сенатора Артема Шейкина, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
"Системную угрозу на текущий момент они (умные колонки - ред.) не представляют", - говорится в письме за подписью главного эксперта по информационной безопасности "Лаборатории Касперского" Сергея Голованова.
Голованов отметил, что пользователи могут не опасаться слежки умными устройствами при условии, что они были настроены в соответствии с рекомендациями производителя и базовыми правилами кибергигиены. По его словам, случаи слежки демонстрировались исследователями только в лабораторных условиях.
"Пользователям важно приобретать устройства в официальных магазинах, настраивать их в соответствии с рекомендациями производителей, скачивать программное обеспечение только на официальных ресурсах, регулярно устанавливать обновления, использовать сложные уникальные пароли и никому их не передавать, а также установить многофакторную аутентификацию, где возможно", - посоветовал эксперт.
В беседе с РИА Новости Шейкин отметил, что практика показывает, что многие граждане в настоящее время пренебрегают сложными паролями, двухфакторной аутентификацией и покупкой устройств только в официальных магазинах. По его словам, именно человеческий фактор сегодня является главной угрозой.
"Умные колонки не являются врагом, но и не являются полностью безопасной игрушкой. Сегодня риски носят скорее потенциальный, нежели реальный характер. И наша общая задача - просвещать граждан и совершенствовать законодательство, чтобы эти риски так и остались только потенциальными", - добавил политик.
