Танкисты группировки "Север" уничтожили группу пехоты ВСУ под Харьковом

БЕЛГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Танкисты группировки войск "Север" ликвидировали группу из десяти боевиков ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир танка Т-80 с позывным "Гладиатор".
По словам бойца, танкисты, находясь на закрытой огневой позиции, получили боевую задачу. Расчетом разведывательного БПЛА была обнаружена группа противника, следовавшая к позициям для ротации. Экипажи по команде открыли огонь и уничтожили боевиков ВСУ шестью осколочно-фугасными снарядами.
"Экипажи танков Т-80БВМ 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожил группу из десяти боевиков ВСУ во время ротации боевиков в Харьковской области", - рассказал "Гладиатор".
