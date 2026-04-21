Посольство Израиля осудило антисемитскую табличку в гостинице в Киргизии

БИШКЕК, 21 апр – РИА Новости. Посольство Израиля в Киргизии и Казахстане осуждает появление антисемитской таблички в гостинице в городе Ош на юге Киргизии, сообщает во вторник пресс-служба дипломатического представительства.
Ранее в гостинице Villa в Оше посетитель сфотографировал рядом со стойкой регистрации табличку с текстом, в котором представителям еврейского народа в оскорбительной форме запрещается вход в гостиницу.
"Посольство Государства Израиль в Республике Казахстан и Кыргызской Республике решительно осуждает появление в одной из гостиниц города Ош в Кыргызской Республике вывески, содержащей откровенно антисемитское и оскорбительное заявление", - говорится в заявлении дипмиссии в социальной сети Facebook *.
В посольстве считают, что подобные проявления недопустимы и противоречат основополагающим принципам уважения, равенства и человеческого достоинства. "Мы убеждены, что любые формы дискриминации по этническому, религиозному или любому другому признаку должны получать четкий и недвусмысленный ответ", - подчеркнули в диппредставительстве.
В правоохранительных органах Киргизии сообщили, что табличка на настоящий момент демонтирована, по факту ее размещения ведется проверка.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
