16:51 21.04.2026
Посольство Израиля осудило антисемитскую табличку в гостинице в Киргизии

Посольство Израиля осудило антисемитскую табличку в гостинице в киргизском Оше

© Фото : соцсети — Антисемитская табличка в гостинице Villa в городе Ош на юге Киргизии
  • Посольство Израиля в Киргизии и Казахстане осудило появление антисемитской таблички в гостинице в городе Ош.
  • В посольстве считают, что любые формы дискриминации должны получать четкий и недвусмысленный ответ.
  • Правоохранительные органы Киргизии сообщили, что табличка демонтирована, по факту ее размещения ведется проверка.
БИШКЕК, 21 апр – РИА Новости. Посольство Израиля в Киргизии и Казахстане осуждает появление антисемитской таблички в гостинице в городе Ош на юге Киргизии, сообщает во вторник пресс-служба дипломатического представительства.
Ранее в гостинице Villa в Оше посетитель сфотографировал рядом со стойкой регистрации табличку с текстом, в котором представителям еврейского народа в оскорбительной форме запрещается вход в гостиницу.
"Посольство Государства Израиль в Республике Казахстан и Кыргызской Республике решительно осуждает появление в одной из гостиниц города Ош в Кыргызской Республике вывески, содержащей откровенно антисемитское и оскорбительное заявление", - говорится в заявлении дипмиссии в социальной сети Facebook *.
В посольстве считают, что подобные проявления недопустимы и противоречат основополагающим принципам уважения, равенства и человеческого достоинства. "Мы убеждены, что любые формы дискриминации по этническому, религиозному или любому другому признаку должны получать четкий и недвусмысленный ответ", - подчеркнули в диппредставительстве.
В правоохранительных органах Киргизии сообщили, что табличка на настоящий момент демонтирована, по факту ее размещения ведется проверка.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
