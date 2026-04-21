Посольство Израиля осудило антисемитскую табличку в гостинице в Киргизии

БИШКЕК, 21 апр – РИА Новости. Посольство Израиля в Киргизии и Казахстане осуждает появление антисемитской таблички в гостинице в городе Ош на юге Киргизии, сообщает во вторник пресс-служба дипломатического представительства.

В посольстве считают, что подобные проявления недопустимы и противоречат основополагающим принципам уважения, равенства и человеческого достоинства. "Мы убеждены, что любые формы дискриминации по этническому, религиозному или любому другому признаку должны получать четкий и недвусмысленный ответ", - подчеркнули в диппредставительстве.