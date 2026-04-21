Россия не будет делать публичных заявлений об исходе СВО, заявил Путин

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. РФ не будет делать публичных заявлений об исходе спецоперации, а будет реализовывать поставленные задачи, заявил российский президент Владимир Путин.
"Не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет (в отношении исхода специальной военной операции - ред.), а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, и реализовывать те задачи, которые перед нами стоят. Уверен, они будут достигнуты", - сказал Путин в ходе встречи с представителями муниципального сообщества.