Путин выразил уверенность, что цели СВО будут достигнуты

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил об уверенности, что цели специальной военной операции (СВО) на Украине будут достигнуты.
Глава государства во вторник проводит совещание с главами российских муниципальных образований.
"Мы знаем, чем все закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет, а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, реализовывать те задачи, которые перед нами стоят. Уверен, они будут достигнуты", - сказал Путин в ходе совещания.