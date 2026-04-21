Путин выразил уверенность, что цели СВО будут достигнуты - РИА Новости, 21.04.2026
Специальная военная операция на Украине
 
16:12 21.04.2026 (обновлено: 16:18 21.04.2026)
Путин выразил уверенность, что цели СВО будут достигнуты

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил об уверенности, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты.
  • Путин подчеркнул, что не будет делать публичных заявлений о результатах СВО, а будет стремиться к реализации поставленных целей и задач.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил об уверенности, что цели специальной военной операции (СВО) на Украине будут достигнуты.
Глава государства во вторник проводит совещание с главами российских муниципальных образований.
"Мы знаем, чем все закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет, а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, реализовывать те задачи, которые перед нами стоят. Уверен, они будут достигнуты", - сказал Путин в ходе совещания.
Путин о специальной военной операции: Россия знает, чем все закончится
Вчера, 16:13
 
