ВСУ за сутки потеряли более 190 боевиков в зоне ответственности "Севера"
12:36 21.04.2026 (обновлено: 12:56 21.04.2026)
ВСУ за сутки потеряли более 190 боевиков в зоне ответственности "Севера"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ за сутки потеряли более 190 военнослужащих в зоне ответственности группировки «Север».
  • Нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Землянки, Терновая и Избицкое Харьковской области.
  • В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Павловка, Хотень, Храповщина, Кондратовка и Мирополье.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 190 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Север", сообщило министерство обороны России.
"Противник потерял более 190 военнослужащих, бронетранспортер, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и 14 складов материальных средств", - говорится в сообщении.
Нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Землянки, Терновая и Избицкое Харьковской области, добавили в Минобороны России.
Сумской области нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Павловка, Хотень, Храповщина, Кондратовка и Мирополье Сумской области", - подчеркнули в военном ведомстве РФ.
Постпред при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
На Украине простые граждане дают отпор ТЦК, заявил Небензя
20 апреля, 23:26
 
