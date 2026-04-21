Суд закрыл заседание по делу о передаче сироты чиновнику, а не прабабушке

Краткий пересказ от РИА ИИ Новгородский районный суд объявил закрытым заседание по делу о передаче маленькой девочки-сироты под опеку семье главы Солецкого округа Максима Тимофеева, а не прабабушке из Вологды Ольге Адамович.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Новгородский районный суд объявил закрытым заседание по делу о передаче маленькой девочки-сироты под опеку семье главы Солецкого округа Максима Тимофеева, а не прабабушке из Вологды Ольге Адамович, передает корреспондент РИА Новости.

Новгородский районный суд во вторник продолжил рассмотрение дела по иску Адамович, которая требует признать незаконным распоряжение органов опеки Солецкого округа о назначении опекуна над ее двухлетней правнучкой.

Судья Наталья Галкина поинтересовалась у сторон процесса, не против ли они, чтобы судебное заседание было закрытым, так как речь идёт о правах и интересах несовершеннолетней. Обе стороны не поддержали предложение. Представители прокуратуры и органов опеки высказалась за.

"Суд, выслушав мнения участников процесса ... определил ... разбирательство дела осуществляется в закрытом судебном заседании", - сказала Галкина.

После этого журналисты покинули зал заседания.

Как позднее сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, рассмотрение дела отложено на 27 апреля.

В январе в Сольцах погибла молодая женщина, ее двухлетняя дочь осталась сиротой. Прабабушка ребенка Адамович обратилась в органы опеки с заявлением о передаче ей ребенка. Когда она оформила все документы, ей сообщили, что девочку уже отдали в другую семью. Женщина уверяет, что органы опеки Сольцов уговаривали ее отказаться от ребенка, потому что опеку над девочкой хотел взять местный чиновник.