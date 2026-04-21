Суд удовлетворил новый иск к экс-прокурору Приморья и бывшему ректору ВГУЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил новый иск Генпрокуратуры к экс-прокурору Приморья Валерию Василенко и бывшему ректору ВГУЭС Геннадию Лазареву об обращении в доход коррупционного имущества.

По первому иску Генпрокуратуры суд изъял у ответчиков свыше 200 объектов недвижимости, полученных коррупционным путем, акции АО "Восточная верфь" и другое имущество.

ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил новый иск Генпрокуратуры к экс-прокурору Приморья Валерию Василенко и бывшему ректору Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Геннадию Лазареву об обращении в доход РФ коррупционного имущества, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева.

"Ленинский районный суд Владивостока 21 апреля, рассмотрев гражданское дело по иску заместителя Генерального прокурора РФ , действующего в интересах Российской Федерации, к Лазареву Г.И, Лазаревой И.П., Лазареву И.Г., Лазаревой Л.М., Василенко В.В., Василенко Н.М... решил исковые требования заместителя генерального прокурора Российской Федерации, действующего в интересах Российской Федерации, удовлетворить", - сказала Оленева.

Новый иск к Василенко, Лазареву и ряду лиц и компаний об обращении в доход РФ имущества, полученного коррупционным путем, Генпрокуратура подала в апреле. Сумма исковых требований не раскрывалась.

По первому иску Генпрокуратуры суд 20 февраля изъял у Лазарева, Василенко и ряда других ответчиков свыше 200 объектов недвижимости, полученных коррупционным путем, акции АО " Восточная верфь " Лазарева и другое имущество. В том числе были изъяты 34 объекта недвижимости, зарегистрированные на Василенко, кадастровой стоимостью свыше 251 миллиона рублей.

По данным СУСК, Василенко, который был прокурором Приморского края с 1991 по 2005 годы, руководил структурным подразделением преступного сообщества, возглавляемого Лазаревым.

Лазарев с 1995 года неоднократно избирался депутатом заксобрания Приморья, многие годы был ректором ВГУЭС, также был одним из акционеров "Восточной верфи". Следствие считает его создателем ОПГ, сейчас он находится под домашним арестом, дело о создании преступного сообщества, мошенничестве и легализации преступных доходов на сумму свыше 80 миллионов рублей в январе направлено в суд.