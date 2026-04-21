В Ростовской области вынесли приговор фигурантам дела о поджоге подстанций
16:34 21.04.2026
В Ростовской области вынесли приговор фигурантам дела о поджоге подстанций

В Ростове-на-Дону осудили 4 поджигателей подстанций на срок от 13 до 20 лет

Правосудие. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Южный окружной военный суд приговорил к срокам от 13 до 20 лет лишения свободы четырех фигурантов дела о поджогах трансформаторных подстанций в Ростовской области.
  • Мурадяну назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы, Кармееву — 15 лет, Киракосяну и Оанчу — по 13 лет.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 апр - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к срокам от 13 до 20 лет лишения свободы четырех фигурантов дела о поджогах трансформаторных подстанций в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель суда.
По его данным, в конце 2023 - начале 2024 года Григор Мурадян во время переписки с человеком, желающим противодействовать СВО, согласился за деньги совершать теракты - поджоги объектов энергетической инфраструктуры Ростова-на-Дону. К этому он привлек своих знакомых Эльдара Кармеева и Ивана Оанчу.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Суд вынес приговоры двум иностранцам и пятерым россиянам за поджоги
14 апреля, 13:29
В декабре 2023 года они купили компоненты, из которых изготовили самодельную зажигательную смесь, и ночью 28 декабря отправились к трансформаторной подстанции в Ростове-на-Дону, где Мурадян поджег ее.
В начале января 2024 года, по данным суда, они попытались поджечь пункт контроля управления узла магистрального нефтепровода в Ростове-на-Дону. Однако им помешал дежурный вооруженный наряд охраны.
Через несколько дней Мурадян и Рафаел Киракосян приехали к еще одной трансформаторной подстанции и подожгли ее.
Уголовное дело было возбуждено по статьям о теракте и покушении на него.
"В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы на срок: Мурадяну по совокупности с приговором Азовского городского суда Ростовской области - 20 лет, Кармееву - 15 лет, Киракосяну - 13 лет, Оанчу - 13 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме", - сказал собеседник агентства.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
В Петербурге арестовали обвиняемую в теракте после поджога АЗС
3 апреля, 16:16
 
