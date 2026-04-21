Суд признал требование АСВ к Тимуру Иванову обоснованным

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал обоснованным и включил в реестр требований кредиторов осужденного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова требование Агентства по страхованию вкладов (АСВ) от лица разорившегося банка "Интеркоммерц" в размере более 3,9 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Заявление АСВ поступило в суд в январе. Сначала суд решил рассмотреть его без проведения слушаний, но в марте назначил заседание.

Как пояснил представитель АСВ в суде, требование основано на приговоре по уголовному делу в отношении Иванова Мосгорсуд в июле 2025 года приговорил его к 13,5 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей. Дело слушалось в закрытом режиме.

Одним из эпизодов дела, сообщало ранее следствие, стало хищение у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года – более 3,9 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Впоследствии банк в лице АСВ был признан потерпевшим. Суд постановил взыскать солидарно с Иванова и еще одного фигуранта дела более 3,9 миллиарда рублей в пользу АСВ.

Во вторник суд отклонил ходатайства Иванова и банка ПСБ об отложении рассмотрения заявления АСВ, мотивированные тем, что бывший замминистра обороны подал кассационную жалобу на приговор.

Арбитражный суд Москвы в ноябре 2025 года по заявлению ПСБ признал Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Суд тогда включил в реестр требований кредиторов Иванова требования ПСБ в общем размере около 228 миллионов рублей, из которых 175 миллионов - основной долг по кредиту.