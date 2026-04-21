Суд признал требование АСВ к Тимуру Иванову обоснованным - РИА Новости, 21.04.2026
16:28 21.04.2026 (обновлено: 16:40 21.04.2026)
Суд признал требование АСВ к Тимуру Иванову обоснованным

Суд признал требование АСВ к Иванову на более 3,9 миллиарда рублей обоснованным

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбитражный суд Москвы признал обоснованным требование Агентства по страхованию вкладов (АСВ) к Тимуру Иванову.
  • Требование в размере более 3,9 миллиарда рублей включено в реестр требований кредиторов.
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал обоснованным и включил в реестр требований кредиторов осужденного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова требование Агентства по страхованию вкладов (АСВ) от лица разорившегося банка "Интеркоммерц" в размере более 3,9 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Заявление АСВ поступило в суд в январе. Сначала суд решил рассмотреть его без проведения слушаний, но в марте назначил заседание.
Как пояснил представитель АСВ в суде, требование основано на приговоре по уголовному делу в отношении Иванова. Мосгорсуд в июле 2025 года приговорил его к 13,5 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей. Дело слушалось в закрытом режиме.
Одним из эпизодов дела, сообщало ранее следствие, стало хищение у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года – более 3,9 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Впоследствии банк в лице АСВ был признан потерпевшим. Суд постановил взыскать солидарно с Иванова и еще одного фигуранта дела более 3,9 миллиарда рублей в пользу АСВ.
Во вторник суд отклонил ходатайства Иванова и банка ПСБ об отложении рассмотрения заявления АСВ, мотивированные тем, что бывший замминистра обороны подал кассационную жалобу на приговор.
Арбитражный суд Москвы в ноябре 2025 года по заявлению ПСБ признал Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Суд тогда включил в реестр требований кредиторов Иванова требования ПСБ в общем размере около 228 миллионов рублей, из которых 175 миллионов - основной долг по кредиту.
Впоследствии в реестр требований кредиторов Иванова были включены требования ФНС России в размере более 375 тысяч рублей, ПСБ – в размере более 3,8 миллиона рублей, "Мосэнергосбыта" - в размере около 51 тысячи рублей.
ПроисшествияМоскваТимур ИвановАгентство по страхованию вкладовМосковский городской суд
 
 
