Рейтинг@Mail.ru
В Коврове женщину будут судить за убийство при самообороне от уголовника
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 21.04.2026 (обновлено: 14:47 21.04.2026)
В Коврове женщину будут судить за убийство при самообороне от уголовника

© Фото : СУ СК России по Владимирской областиСледственные действия по делу об убийстве в Коврове
Следственные действия по делу об убийстве в Коврове
© Фото : СУ СК России по Владимирской области
Следственные действия по делу об убийстве в Коврове
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительницу Коврова Владимирской области будут судить за убийство при превышении пределов самообороны.
  • На женщину напал ранее судимый мужчина, который сломал ей нос и стал закрывать ей рот полотенцем, после чего она нанесла ему ножевое ранение.
БРЯНСК, 21 апр - РИА Новости. Женщину из города Ковров Владимирской области будут судить за убийство при превышении пределов самообороны, на нее напал и сломал нос ранее судимый мужчина, сообщило региональное СУ СК на своем сайте.
В городе Ковров завершено расследование уголовного дела в отношении женщины 1981 года рождения. Она обвиняется в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны.
По версии, обвиняемая находилась в квартире у своего 43-летнего знакомого, когда между ними произошёл конфликт.
"Мужчина нанес ей несколько ударов кулаком по голове, причинив переломы костей носа, повлекшие вред здоровью, а после полотенцем стал закрывать рот женщины. Испугавшись… обвиняемая, взяв с прикроватной тумбочки нож, нанесла им ранение потерпевшему, от которого через некоторое время мужчина скончался", - рассказали следователи.
По данным СУ СК, потерпевший ранее не раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за насильственные преступления.
"Вину в совершении преступления женщина признала", - добавили следователи.
Уголовное дело в отношении обвиняемой направлено в суд для рассмотрения по существу.
ПроисшествияКовровВладимирская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала