В Коврове женщину будут судить за убийство при самообороне от уголовника

БРЯНСК, 21 апр - РИА Новости. Женщину из города Ковров Владимирской области будут судить за убийство при превышении пределов самообороны, на нее напал и сломал нос ранее судимый мужчина, сообщило региональное СУ СК на своем сайте.
В городе Ковров завершено расследование уголовного дела в отношении женщины 1981 года рождения. Она обвиняется в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны.
По версии, обвиняемая находилась в квартире у своего 43-летнего знакомого, когда между ними произошёл конфликт.
"Мужчина нанес ей несколько ударов кулаком по голове, причинив переломы костей носа, повлекшие вред здоровью, а после полотенцем стал закрывать рот женщины. Испугавшись… обвиняемая, взяв с прикроватной тумбочки нож, нанесла им ранение потерпевшему, от которого через некоторое время мужчина скончался", - рассказали следователи.
По данным СУ СК, потерпевший ранее не раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за насильственные преступления.
"Вину в совершении преступления женщина признала", - добавили следователи.
Уголовное дело в отношении обвиняемой направлено в суд для рассмотрения по существу.