Следственные действия по делу об убийстве в Коврове

В Коврове женщину будут судить за убийство при самообороне от уголовника

Краткий пересказ от РИА ИИ Жительницу Коврова Владимирской области будут судить за убийство при превышении пределов самообороны.

На женщину напал ранее судимый мужчина, который сломал ей нос и стал закрывать ей рот полотенцем, после чего она нанесла ему ножевое ранение.

БРЯНСК, 21 апр - РИА Новости. Женщину из города Ковров Владимирской области будут судить за убийство при превышении пределов самообороны, на нее напал и сломал нос ранее судимый мужчина, сообщило региональное СУ СК на своем сайте.

В городе Ковров завершено расследование уголовного дела в отношении женщины 1981 года рождения. Она обвиняется в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны.

По версии, обвиняемая находилась в квартире у своего 43-летнего знакомого, когда между ними произошёл конфликт.

"Мужчина нанес ей несколько ударов кулаком по голове, причинив переломы костей носа, повлекшие вред здоровью, а после полотенцем стал закрывать рот женщины. Испугавшись… обвиняемая, взяв с прикроватной тумбочки нож, нанесла им ранение потерпевшему, от которого через некоторое время мужчина скончался", - рассказали следователи.

По данным СУ СК , потерпевший ранее не раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за насильственные преступления.

"Вину в совершении преступления женщина признала", - добавили следователи.