Суд обратил в доход государства земли курорта "Архыз"

Краткий пересказ от РИА ИИ Армавирский городской суд удовлетворил иск об обращении в доход государства земельных участков и объектов недвижимости на территории курорта "Архыз".

В собственность Российской Федерации обращены 25 земельных участков, восемь отелей, три жилых дома, 67 нежилых построек, шесть некапитальных строений и два объекта незавершенного строительства.

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Армавирский городской суд удовлетворил иск об обращении в доход государства земельных участков и объектов недвижимости площадью 6 гектар на территории курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии, установив факт их незаконного отчуждения, рыночная стоимость земельного фонда составляет 1,1 миллиарда рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

"Армавирский городской суд рассмотрел иск об обращении в доход государства земельных участков и объектов недвижимости в поселке Архыз Карачаево-Черкесской Республики... Рыночная стоимость земельного фонда, расположенного в предгорьях Большого Кавказского хребта, составляет 1,1 миллиард рублей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, бывшие чиновники Архызского сельского поселения, подделав документы, незаконно передали в частную собственность около 6 гектаров федеральной земли, которая не подлежит приватизации. В дальнейшем участки были оформлены на их родственников и знакомых и перепродавались по фиктивным сделкам.

"Суд указал, что возведение ответчиками объектов недвижимости на спорных земельных участках стало возможным только в результате незаконных действий бывших чиновников, в связи с чем они неотделимы от коррупционно нажитых активов и подлежат обращению в доход государства", - уточнила пресс-служба.