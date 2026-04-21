07:53 21.04.2026 (обновлено: 10:08 21.04.2026)
Суд обратил в доход государства земли курорта "Архыз" на 1,1 миллиарда рублей

Территория горнолыжного курорта "Архыз". Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Армавирский городской суд удовлетворил иск об обращении в доход государства земельных участков и объектов недвижимости площадью 6 гектар на территории курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии, установив факт их незаконного отчуждения, рыночная стоимость земельного фонда составляет 1,1 миллиарда рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
"Армавирский городской суд рассмотрел иск об обращении в доход государства земельных участков и объектов недвижимости в поселке Архыз Карачаево-Черкесской Республики... Рыночная стоимость земельного фонда, расположенного в предгорьях Большого Кавказского хребта, составляет 1,1 миллиард рублей", - говорится в сообщении.
Как отмечается, бывшие чиновники Архызского сельского поселения, подделав документы, незаконно передали в частную собственность около 6 гектаров федеральной земли, которая не подлежит приватизации. В дальнейшем участки были оформлены на их родственников и знакомых и перепродавались по фиктивным сделкам.
"Суд указал, что возведение ответчиками объектов недвижимости на спорных земельных участках стало возможным только в результате незаконных действий бывших чиновников, в связи с чем они неотделимы от коррупционно нажитых активов и подлежат обращению в доход государства", - уточнила пресс-служба.
По данным суда, в собственность Российской Федерации обращены 25 земельных участков, восемь отелей, три жилых дома, 67 нежилых построек, шесть некапитальных строений и два объекта незавершенного строительства.
