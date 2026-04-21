ЦАХАЛ сообщила о наказании солдата, разбившего статую Христа в Ливане

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 апр - РИА Новости. Израильский солдат, разбивший статую Иисуса Христа в Ливане, и его сослуживец, снимавший это на камеру, отсидят 30 суток в военной тюрьме, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал этот поступок позорным и противоречащим ценностям еврейского государства и принес извинения всему христианскому миру от лица Государства Израиль за этот инцидент. Он также выразил уверенность, что в отношении виновных в этом гнусном поступке будут приняты необходимые строгие меры.