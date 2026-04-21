ЦАХАЛ сообщила о наказании солдата, разбившего статую Христа в Ливане

- Израильский солдат, повредивший статую Христа в Ливане, и его сослуживец, снимавший это на камеру, получат по 30 дней военного ареста и будут отстранены от боевых действий, заявили в ЦАХАЛ.
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 апр - РИА Новости. Израильский солдат, разбивший статую Иисуса Христа в Ливане, и его сослуживец, снимавший это на камеру, отсидят 30 суток в военной тюрьме, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Солдат, повредивший христианский символ, и солдат, сфотографировавший это, будут отстранены от боевых действий и получат 30 дней военного ареста", - говорится в заявлении по итогам армейского расследования недавнего инцидента на юге Ливана.
Ранее в апреле израильский военный разбил статую Иисуса Христа в поселении Дибель на юге Ливана. Инцидент попал на фото, которое было опубликовано в социальных сетях. Армия обороны Израиля подтвердила подлинность фотографии и заявила, что по факту этого инцидента проводится расследование.
Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал этот поступок позорным и противоречащим ценностям еврейского государства и принес извинения всему христианскому миру от лица Государства Израиль за этот инцидент. Он также выразил уверенность, что в отношении виновных в этом гнусном поступке будут приняты необходимые строгие меры.
