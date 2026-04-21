Современный стадион для регби откроется в подмосковном Щелкове

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В поселке Монине городского округа Щёлково 25 апреля откроют новый стадион клуба "ВВА-Подмосковье", сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.

На обновленной арене пройдет поединок за Суперкубок России.

Накануне матча готовность объекта проверил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Также он пообщался со спортсменами и горожанами.

"В Монине всегда были сильны традиции регби. Я очень надеюсь, что здесь будут проходить соревнования, а самое главное – будет работать детская спортивная школа. И, конечно, хочу поблагодарить наших тренеров, в том числе детских – у них особая миссия. Знаю, что многие местные жители отдают своих детей в регби, потому что это традиции, это династии. Как говорят: регби – это удел благородных, сильных", — приводит пресс-служба слова Воробьева.

Он добавил, что в Подмосковье регби занимаются порядка 3,9 тысячи человек, в том числе почти 800 женщин. Одна из основных площадок расположена в Монине, поэтому здесь не хватало нового стадиона, чтобы и спортсмены могли тренироваться, и можно было проводить региональные, федеральные и международные соревнования высокого уровня. Теперь тут есть современная спортивная арена, оборудованная игровым полем размером 71,5 на 128,5 метра с естественным газоном и системой подогрева. Четыре трибуны вмещают порядка 7,3 тысячи зрителей.

В 2019 году на стадионе появились восточная трибуна с тренажерным залом, жилыми номерами, столовой и регбийное поле. А в мае прошлого года строители сдали три оставшиеся трибуны, сделали парковку на 500 с лишним мест и привели в порядок всю территорию.

На стадионе кроме мужской, женской и юношеской команды "ВВА-Подмосковье" будут тренироваться воспитанники областной школы и училища олимпийского резерва Щёлкова — всего более 180 спортсменов. Также арена сможет принимать тренировочные сборы юношеских сборных Московской области. А в свободное от профессиональных занятий и матчей время поле будет доступно для любительских футбольных команд.

Еще один важный спортивный объект в Монине — ФОК с бассейном. Его строят на месте старого аварийного здания, которое снесли в 2024 году. Новый комплекс станет домом для школы олимпийского резерва и местом притяжения для жителей любого возраста. Внутри сделают бассейн на шесть дорожек и зал для "сухого плавания", где спортсмены смогут отрабатывать технику на специальных тренажерах до того, как зайти в воду. Сейчас объект готов на 45% — строители заканчивают с кровлей, инженерными системами и витражами. Все закончить и благоустроить территорию планируют до конца года.

Спортобъекты строят и обновляют по всему Щёлкову. В следующем году в Монине должны запустить новый мини-стадион, а в Щёлкове — полностью обновить стадион "Спартак". В том же городе в этом году запланировали еще одну современную зону для тренировок на улице Бахчиванджи. А в прошлом году во Фрянове открыли универсальную площадку.