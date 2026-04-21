Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Белый дом провел тайную встречу по мобилизации избирателей Трампа - РИА Новости, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:59 21.04.2026
СМИ: Белый дом провел тайную встречу по мобилизации избирателей Трампа

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson — Американские флаги перед Белым домом в Вашингтоне
Американские флаги перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представители администрации президента США Дональда Трампа провели тайную встречу, посвященную вопросам мобилизации избирателей Трампа на промежуточных выборах 2026 года.
  • Встреча прошла в отеле Waldorf-Astoria и называлась «Мир Трампа — 2026: презентация союзных групп».
  • На встрече обсуждались рекомендации по изменению акцента в ходе дебатов: вместо позиционирования голосования как «прямого референдума по Трампу» предлагается сравнение с демократами.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Представители администрации президента США Дональда Трампа провели тайную встречу, посвященную вопросам мобилизации избирателей Трампа на промежуточных выборах 2026 года, сообщает издание Washington Examiner со ссылкой на свою информацию.
"В течение двух часов самые яркие умы мира Трампа находились в отеле Waldorf-Astoria в нескольких кварталах от Белого дома на совершенно секретной встрече по поводу борьбы на промежуточных выборах... Глава администрации Дональда Трампа Сьюзи Уайлс и один из ее заместителей Джеймс Блэр организовали мероприятие для обмена данными и сообщениями. Мероприятие называлось "Мир Трампа - 2026: презентация союзных групп", - сообщает издание.
Как отмечается, среди слайдов, представленных на мероприятии, были, в частности, рекомендации по изменению акцента в ходе дебатов на промежуточных выборах: вместо позиционирования голосования как "прямого референдума по Трампу" рекомендуется сравнение с демократами. Например, предлагается обсуждать вопрос, какими будут цены на топливо при демократах, добавляет издание.
Согласно материалу, на мероприятии присутствовали различные видные деятели из окружения Трампа, в том числе его советники Кристофер Ласивита и Джейсон Миллер.
В ноябре в США пройдут промежуточные выборы в конгресс, на которых, по прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над палатой представителей в пользу демократов. Эксперты связывают возможную утрату большинства в конгрессе с падением рейтингов администрации на фоне военной кампании против Ирана, а также ростом цен.
В миреСШАИранДональд ТрампДжейсон Миллер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала