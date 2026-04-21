СМИ: Белый дом провел тайную встречу по мобилизации избирателей Трампа

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Представители администрации президента США Дональда Трампа провели тайную встречу, посвященную вопросам мобилизации избирателей Трампа на промежуточных выборах 2026 года, сообщает издание Washington Examiner со ссылкой на свою информацию.
"В течение двух часов самые яркие умы мира Трампа находились в отеле Waldorf-Astoria в нескольких кварталах от Белого дома на совершенно секретной встрече по поводу борьбы на промежуточных выборах... Глава администрации Дональда Трампа Сьюзи Уайлс и один из ее заместителей Джеймс Блэр организовали мероприятие для обмена данными и сообщениями. Мероприятие называлось "Мир Трампа - 2026: презентация союзных групп", - сообщает издание.
Как отмечается, среди слайдов, представленных на мероприятии, были, в частности, рекомендации по изменению акцента в ходе дебатов на промежуточных выборах: вместо позиционирования голосования как "прямого референдума по Трампу" рекомендуется сравнение с демократами. Например, предлагается обсуждать вопрос, какими будут цены на топливо при демократах, добавляет издание.
Согласно материалу, на мероприятии присутствовали различные видные деятели из окружения Трампа, в том числе его советники Кристофер Ласивита и Джейсон Миллер.
В ноябре в США пройдут промежуточные выборы в конгресс, на которых, по прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над палатой представителей в пользу демократов. Эксперты связывают возможную утрату большинства в конгрессе с падением рейтингов администрации на фоне военной кампании против Ирана, а также ростом цен.