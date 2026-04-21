Рейтинг@Mail.ru
CNN: Вэнс, Рубио, Хегсет и глава ЦРУ прибыли на совещание в Белый дом - РИА Новости, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:05 21.04.2026
Здание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, военный министр Пит Хегсет и директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыли в Белый дом.
  • Запланированный вылет вице-президента США Джей Ди Вэнса в Пакистан для участия в переговорах с Ираном был отложен на неопределенный срок из-за отсутствия ответа от Тегерана.
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, военный министр Пит Хегсет и директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыли в Белый дом на фоне сообщений о задержке запланированного вылета Вэнса в Пакистан для участия в переговорах с Ираном, сообщает телеканал CNN.
Ранее во вторник газета New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что визит Вэнса в Исламабад для переговоров с Ираном был отложен на неопределенный срок. Причиной стало отсутствие ответа от Тегерана на представленные Вашингтоном переговорные позиции. При этом, по информации издания, отменять поездку Вэнса пока не стали.
"Камеры CNN зафиксировали, как Вэнс, Рубио, Хегсет и Рэтклифф в течение последнего часа входили в Белый дом", - написала журналистка CNN Алехандра Харамильо в соцсети X.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Панорама Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Иран не будет вести переговоры с США под угрозой, заявил спикер парламента
Вчера, 02:34
 
В миреСШАИранИсламабадМарко РубиоПит ХегсетЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала