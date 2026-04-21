CNN: Вэнс, Рубио, Хегсет и глава ЦРУ прибыли на совещание в Белый дом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, военный министр Пит Хегсет и директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыли в Белый дом.
- Запланированный вылет вице-президента США Джей Ди Вэнса в Пакистан для участия в переговорах с Ираном был отложен на неопределенный срок из-за отсутствия ответа от Тегерана.
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, военный министр Пит Хегсет и директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыли в Белый дом на фоне сообщений о задержке запланированного вылета Вэнса в Пакистан для участия в переговорах с Ираном, сообщает телеканал CNN.
Ранее во вторник газета New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что визит Вэнса в Исламабад для переговоров с Ираном был отложен на неопределенный срок. Причиной стало отсутствие ответа от Тегерана на представленные Вашингтоном переговорные позиции. При этом, по информации издания, отменять поездку Вэнса пока не стали.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.