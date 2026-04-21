NYT: американские переговорщики по Украине запланировали визит в Россию

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Спецпосланник Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер хотят посетить Москву для переговоров по Украине, пишет The New York Times со ссылкой на источник.
Владимир Зеленский ожидал, что сначала они приедут в Киев, уточнила газета.
"Однако источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что американцы все еще ждут достаточного прогресса, чтобы оправдать такую поездку, и что они намерены совершить еще один визит в Россию", — говорится в статье.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что пауза в мирном процессе возникла из-за ситуации на Ближнем Востоке.
С начала года делегации России, Украины и США провели три раунда переговоров. Последний прошел в Женеве 17-18 февраля. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет.
Лавров рассказал о просьбе Зеленского по Донбассу
18 апреля, 19:05