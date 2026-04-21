США перехватили и досмотрели подсанкционный танкер M/T Tifani
16:52 21.04.2026
США перехватили и досмотрели подсанкционный танкер M/T Tifani

Пентагон: США перехватили и досмотрели подсанкционный танкер M/T Tifani

Американский ракетный крейсер. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские военные перехватили и досмотрели подсанкционный танкер M/T Tifani в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США.
  • Пентагон заявил о намерении продолжать морские операции для пресечения деятельности сетей, которые незаконно помогают Ирану.
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Американские военные в ночь на вторник перехватили и досмотрели подсанкционный танкер M/T Tifani, не имеющий государственной принадлежности, в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США, сообщил Пентагон.
«
"Операция включала реализацию права на досмотр, морской перехват и высадку на борт судна", - проинформировали в американском военном ведомстве. По данным Пентагона, она прошла без инцидентов.
Как подчеркнули в Пентагоне, Вашингтон намерен и дальше проводить морские операции по всему миру, чтобы пресекать деятельность сетей, которые, по версии американской стороны, незаконно помогают Ирану, а также перехватывать подпавшие под санкции суда.
В Пентагоне добавили, что международные воды не должны становиться укрытием для подсанкционных судов, и заявили о намерении и дальше ограничивать их действия на море.
