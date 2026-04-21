США перехватили и досмотрели подсанкционный танкер M/T Tifani

Краткий пересказ от РИА ИИ
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Американские военные в ночь на вторник перехватили и досмотрели подсанкционный танкер M/T Tifani, не имеющий государственной принадлежности, в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США, сообщил Пентагон.
"Операция включала реализацию права на досмотр, морской перехват и высадку на борт судна", - проинформировали в американском военном ведомстве. По данным Пентагона, она прошла без инцидентов.
В Пентагоне добавили, что международные воды не должны становиться укрытием для подсанкционных судов, и заявили о намерении и дальше ограничивать их действия на море.