СМИ: США продлили ослабление санкций против России по запросу партнеров

ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. США продлили ослабление санкций против российской нефти по запросу стран-партнеров, сообщает Politico со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Министерство финансов США в субботу сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив ослабления американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая.
"Решение (о продлении ослабления санкций - ред.) стало ответом на запрос стран-партнеров", - пишет издание.
При этом, как отмечает Politico, источник не назвал конкретные страны, запросившие такое продление.
