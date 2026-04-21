СМИ: США продлили ослабление санкций против России по запросу партнеров

ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. США продлили ослабление санкций против российской нефти по запросу стран-партнеров, сообщает Politico со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Министерство финансов США в субботу сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив ослабления американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая.

"Решение (о продлении ослабления санкций - ред.) стало ответом на запрос стран-партнеров", - пишет издание.