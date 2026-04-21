СМИ: США продлили ослабление санкций против России по запросу партнеров - РИА Новости, 21.04.2026
14:52 21.04.2026
СМИ: США продлили ослабление санкций против России по запросу партнеров

Politico: США продлили ослабление санкций против нефти РФ по запросу партнеров

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США продлили ослабление санкций против российской нефти.
  • Лицензия на продажу российской нефти возобновлена до 16 мая и распространяется на сырье, загруженное на суда до 17 апреля.
  • Решение стало ответом на запрос стран-партнеров.
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. США продлили ослабление санкций против российской нефти по запросу стран-партнеров, сообщает Politico со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Министерство финансов США в субботу сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив ослабления американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая.
"Решение (о продлении ослабления санкций - ред.) стало ответом на запрос стран-партнеров", - пишет издание.
При этом, как отмечает Politico, источник не назвал конкретные страны, запросившие такое продление.
