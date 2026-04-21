Штурмовики A-10 будут использовать в ВВС США до 2030 года

Краткий пересказ от РИА ИИ Срок эксплуатации штурмовиков A-10 Thunderbolt в США будет продлен до 2030 года.

Изначально планировалось вывести штурмовики из эксплуатации к 2026 году.

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Срок эксплуатации штурмовиков A-10 Thunderbolt будет продлен в США до 2030 года, заявил министр американских ВВС Трой Минк.

"Проконсультировавшись с министром войны Питом Хегсетом , мы продлеваем срок эксплуатации платформы A-10 Warthog (прозвище штурмовика - ред.) до 2030 года. Это позволит сохранить боевую мощь, пока военно-промышленный комплекс работает над увеличением выпуска боевых летательных аппаратов", - написал Минк на своей странице в соцсети X

Как передает агентство Рейтер, штурмовик должны были вывести из эксплуатации к 2026 году.