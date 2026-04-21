Штурмовики A-10 будут использовать в ВВС США до 2030 года - РИА Новости, 21.04.2026
03:19 21.04.2026
Штурмовики A-10 будут использовать в ВВС США до 2030 года

В ВВС США продлили срок эксплуатации штурмовиков A-10 Thunderbolt

© Flickr / Samuel King JrАмериканский штурмовик A-10 Thunderbolt II (A-10 "Тандерболт" II)
Американский штурмовик A-10 Thunderbolt II (A-10 Тандерболт II) - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© Flickr / Samuel King Jr
Американский штурмовик A-10 Thunderbolt II (A-10 "Тандерболт" II). Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Срок эксплуатации штурмовиков A-10 Thunderbolt в США будет продлен до 2030 года.
  • Изначально планировалось вывести штурмовики из эксплуатации к 2026 году.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Срок эксплуатации штурмовиков A-10 Thunderbolt будет продлен в США до 2030 года, заявил министр американских ВВС Трой Минк.
"Проконсультировавшись с министром войны Питом Хегсетом, мы продлеваем срок эксплуатации платформы A-10 Warthog (прозвище штурмовика - ред.) до 2030 года. Это позволит сохранить боевую мощь, пока военно-промышленный комплекс работает над увеличением выпуска боевых летательных аппаратов", - написал Минк на своей странице в соцсети X.
Как передает агентство Рейтер, штурмовик должны были вывести из эксплуатации к 2026 году.
Агентство подчеркивает, что A-10 Thunderbolt совершил свой первый полет в 1976 году и уже более двух десятилетий находится под угрозой списания.
Самолет A-10 Thunderbolt II - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
США используют в Иране штурмовики, подлежащие списанию
6 апреля, 03:51
 
