ВВС США аннулировали контракт на разработку новой системы управления GPS - РИА Новости, 21.04.2026
03:06 21.04.2026 (обновлено: 03:11 21.04.2026)
ВВС США аннулировали контракт на разработку новой системы управления GPS

ВВС США закрыли программу по созданию наземной системы управления GPS

© Фото : U.S. Marine Corps
Военнослужащие армии США устанавливают многоцелевой терминал, обеспечивающий доступ к спутниковой связи - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© Фото : U.S. Marine Corps
Военнослужащие армии США устанавливают многоцелевой терминал, обеспечивающий доступ к спутниковой связи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВВС США объявили о закрытии программы по созданию наземной системы управления спутниками GPS (OCX) от корпорации RTX.
  • Программа была отменена из-за критических системных недоработок и неспособности предоставить необходимые возможности в приемлемые сроки.
  • Несмотря на передачу системы космическим силам США в июле 2025 года, она не смогла пройти финальные приемочные испытания при итоговой стоимости в 6,27 миллиарда долларов.
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. ВВС США объявили о закрытии многолетней программы по созданию наземной системы управления спутниками GPS (OCX) от корпорации RTX на фоне критических системных недоработок в проекте, стоимость которого превышает 6 миллиардов долларов.
"Программа создания наземной системы управления спутниками GPS следующего поколения была отменена директором по оборонным закупкам 17 апреля 2026 года на основании рекомендации исполняющего обязанности руководителя по закупкам вида вооруженных сил", - говорится в заявлении ВВС США.
Как уточнили в ВВС, программа была отменена, так как не смогла предоставить необходимые возможности в приемлемые сроки и при допустимом уровне риска в рамках модернизации спутниковой группировки GPS.
Согласно заявлению, несмотря на то, что систему передали космическим силам США в июле 2025 года с планами запуска в декабре, при итоговой стоимости в 6,27 миллиарда долларов она так и не смогла пройти финальные приемочные испытания.
Как передает агентство Блумберг, программа OCX, которую еще в 2016 году признали главным проблемным проектом Пентагона, годами отставала от графика, а ее стоимость превысила первоначальный бюджет на 73%.
Программа OCX (Operational Control Segment) - это проект по созданию наземной инфраструктуры управления для следующего поколения спутников GPS. Система должна была заменить устаревшие мощности, обеспечив расширенные возможности защиты от помех, повышенную точность сигнала и оперативную гибкость.
