ВВС США аннулировали контракт на разработку новой системы управления GPS

Краткий пересказ от РИА ИИ ВВС США объявили о закрытии программы по созданию наземной системы управления спутниками GPS (OCX) от корпорации RTX.

ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. ВВС США объявили о закрытии многолетней программы по созданию наземной системы управления спутниками GPS (OCX) от корпорации RTX на фоне критических системных недоработок в проекте, стоимость которого превышает 6 миллиардов долларов.

"Программа создания наземной системы управления спутниками GPS следующего поколения была отменена директором по оборонным закупкам 17 апреля 2026 года на основании рекомендации исполняющего обязанности руководителя по закупкам вида вооруженных сил", - говорится в заявлении ВВС США.

Как уточнили в ВВС, программа была отменена, так как не смогла предоставить необходимые возможности в приемлемые сроки и при допустимом уровне риска в рамках модернизации спутниковой группировки GPS.

Согласно заявлению, несмотря на то, что систему передали космическим силам США в июле 2025 года с планами запуска в декабре, при итоговой стоимости в 6,27 миллиарда долларов она так и не смогла пройти финальные приемочные испытания.

Как передает агентство Блумберг, программа OCX, которую еще в 2016 году признали главным проблемным проектом Пентагона , годами отставала от графика, а ее стоимость превысила первоначальный бюджет на 73%.