Группировка "Запад" ликвидировала противника на восточном берегу реки Оскол

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Группировка войск "Запад" завершила ликвидацию окруженного противника на восточном берегу реки Оскол, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Начальник Генштаба проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями "Южной" группировки войск.
"(Группировкой войск "Запад" - ред.) завершена ликвидация окруженного противника на восточном берегу реки Оскол в районе южнее Купянска-Узлового", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны России.
22 июня 2022, 17:18