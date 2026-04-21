ВС России продвигаются к Славянску и Краматорску

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска активно продвигаются в направлении Славянска и Краматорска, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
- Передовые подразделения находятся на удалении около 12 и 7 километров от восточных окраин этих городов соответственно.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские войска активно продвигаются в направлении Славянска и Краматорска, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Южная" группировка войск ведет наступательные действия в районе славянско-краматорско-константиновского укрепрайона, сообщил Герасимов, выступая на пункте управления общевойскового объединения "Южной" группировки.
"На северном фланге группировки соединения и воинские части 3-й армии активно продвигаются на запад на широком фронте в направлении Славянска и Краматорска. Передовые подразделения находятся на удалении около 12 и 7 километров от восточных окраин этих городов соответственно. Идут уличные бои в Кривой Луке", - сказал Герасимов.
22 июня 2022, 17:18