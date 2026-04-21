Рейтинг@Mail.ru
Российский БПЛА несколько часов вел съемку за украинским ЗРК Patriot - РИА Новости, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:43 21.04.2026 (обновлено: 08:14 21.04.2026)
Российский БПЛА несколько часов вел съемку за украинским ЗРК Patriot

© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra SheaРакетные системы ПВО Patriot
Ракетные системы ПВО Patriot - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra Shea
Ракетные системы ПВО Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский БПЛА несколько часов вел разведку над украинским ЗРК Patriot.
  • Врио командира роты БПЛА 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Стрела» отметил, что длительное нахождение БПЛА над комплексом свидетельствует о низком уровне подготовки украинских специалистов.
  • «Стрела» также подчеркнул сомнительное качество техники противника, несмотря на ее высокую оценку со стороны стран НАТО.
БЕЛГОРОД, 21 апр — РИА Новости. Российские беспилотники несколько часов вели разведку над украинским зенитно-ракетным комплексом противовоздушной обороны Patriot производства США, который предназначен в том числе и для поражения БПЛА, что говорит о низком уровне подготовки украинских специалистов и сомнительном качестве самой техники, рассказал РИА Новости врио командира роты БПЛА 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Стрела".
"Из последних наших успехов по ведению воздушной разведки хочется отметить обнаружение зенитно-ракетного комплекса Patriot, производства стран НАТО, который, по заявлениям этих самых стран НАТО, считается чуть ли не лучшим в мире. Он был обнаружен с беспилотного летательного аппарата, который он призван уничтожать", — сообщил "Стрела".
Как он подчеркнул, тот факт, что беспилотник смог столько времени находиться над комплексом, свидетельствует о двух вещах. Во-первых, о низком уровне подготовки украинских специалистов, а во-вторых, о том, что техника противника не так хороша, как её рекламируют.
"Беспилотный летательный аппарат несколько часов находился над ним, производил его съемку, чтобы убедиться, что это действительно настоящий Patriot, а не какой-то там макет. Мы убедились, что это действительно настоящая машина, но это говорит о том, что, во-первых, низкий уровень специалистов со стороны противника, а во-вторых, что не так уж и хороша техника, которую они используют", — добавил "Стрела".
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСШАНАТОРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала