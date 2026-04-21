Российский разведчик рассказал об условиях работы на передовой СВО

ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Военнослужащий группировки войск "Центр" с позывным "Ученый" рассказал РИА Новости об особенностях работы разведчиков на передовой.

По его словам, ключевая задача разведки - действовать впереди основных сил и передавать актуальную информацию о противнике. "Задача - зайти первым, оценить обстановку и доложить другим подразделениям, чтобы они могли дальше продвигаться", - отметил он.

Военнослужащий уточнил, что выполнение задач требует времени и осторожности.

« "От одной точки к другой передвигался около 14 дней. Нужно постоянно поддерживать связь и передавать информацию - есть ли противник, какая ситуация", - рассказал "Ученый".

Он добавил, что большое значение имеют погодные условия и активность беспилотников.

"Днем идти опасно - небо "грязное", много дронов. Поэтому передвигаемся в туман, ранним утром или в другое подходящее время", - пояснил разведчик.