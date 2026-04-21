04:54 21.04.2026 (обновлено: 04:56 21.04.2026)
Российский разведчик рассказал об условиях работы на передовой СВО

Разведчики на передовой заходят первыми и действуют впереди основных сил

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащий группировки войск «Центр» с позывным «Ученый» рассказал об особенностях работы разведчиков на передовой.
  • Ключевая задача разведки — действовать впереди основных сил и передавать актуальную информацию о противнике.
  • Разведчик отметил, что передвижение осуществляется в условиях постоянного поддержания связи, учета погодных условий и активности беспилотников противника.
ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Военнослужащий группировки войск "Центр" с позывным "Ученый" рассказал РИА Новости об особенностях работы разведчиков на передовой.
По его словам, ключевая задача разведки - действовать впереди основных сил и передавать актуальную информацию о противнике. "Задача - зайти первым, оценить обстановку и доложить другим подразделениям, чтобы они могли дальше продвигаться", - отметил он.
Военнослужащий уточнил, что выполнение задач требует времени и осторожности.
"От одной точки к другой передвигался около 14 дней. Нужно постоянно поддерживать связь и передавать информацию - есть ли противник, какая ситуация", - рассказал "Ученый".
Он добавил, что большое значение имеют погодные условия и активность беспилотников.
"Днем идти опасно - небо "грязное", много дронов. Поэтому передвигаемся в туман, ранним утром или в другое подходящее время", - пояснил разведчик.
По его словам, обеспечение в ходе выполнения задач организуется разными способами. "Провизию передавали с дронов, иногда заходил к сослуживцам на позиции", - отметил он.
