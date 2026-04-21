Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:22 21.04.2026
Польскую и английскую речь зафиксировали на радиопрехватах в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские бойцы зафиксировали по радиоперехватам польскую и английскую речь на Добропольском направлении в ДНР.
  • На позициях также обнаруживались элементы экипировки иностранного происхождения, включая польские шевроны и форму натовского образца.
ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Российские бойцы зафиксировали по радиоперехватам польскую и английскую речь на Добропольском направлении в ДНР, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Центр" Никита Василькин.
"По радиоперехватам слышали английскую и польскую речь. О чем именно говорили - понять не удалось", - отметил он.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Наемники бегут из украинской бригады "Хартия" под Купянском
16 апреля, 01:43
Военнослужащий добавил, что на позициях также обнаруживались элементы экипировки иностранного происхождения.
"Находили польские шевроны, форма у противника была натовского образца", - уточнил боец.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Украина не помогает бывшим иностранным наемникам ВСУ, рассказал источник
15 апреля, 01:36
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала