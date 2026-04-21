Россиянам объяснили, почему в мае не придут соцвыплаты

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Получатели социальных выплат могут не дождаться привычных перечислений в мае. Однако это не повод для беспокойства. О том, что произойдет с деньгами, агентству “Прайм” рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
"Никакого "исчезновения" выплат в мае не будет; происходит их консолидация в конце апреля. Механизм досрочного перевода средств на 30 апреля — стандартная банковская и казначейская практика, направленная на защиту прав получателей", — пояснила Подольская.
По словам эксперта, в 2026 году майские праздники приходятся на даты, когда обычно перечисляются выплаты (3, 5, 8 мая). Поскольку перенос на более поздний срок не предусмотрен, деньги переведут досрочно — ориентировочно 30 апреля. Такая практика уже применялась в 2019 и 2024 годах.