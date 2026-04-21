Медики на Украине переправляли уклонистов в Приднестровье на машине скорой - РИА Новости, 21.04.2026
10:34 21.04.2026
Медики на Украине переправляли уклонистов в Приднестровье на машине скорой

В Одесской области задержали сотрудников скорой помощи, перевозивших уклонистов

Украинские военнослужащие. Архивное фото
  • Сотрудники центра экстренной медицинской помощи в Одесской области переправляли военнообязанных в Приднестровье на машине скорой помощи.
  • Трое работников центра были задержаны СБУ при попытке переправить уклониста, замаскированного под водителя-санитара.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Сотрудники центра экстренной медицинской помощи в Одесской области на Украине переправляли военнообязанных за границу на машине скорой помощи, сообщили в СБУ.
Одесской области задержаны трое работников центра экстренной медицинской помощи, которые на карете "скорой" переправляли уклонистов в непризнанное Приднестровье. Правоохранители задержали злоумышленников, когда они перевозили в соседнюю страну уклониста, замаскированного под водителя-санитара", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ. На этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
