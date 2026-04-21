В Висконсине прошла акция за освобождение двух тысяч биглей из питомника - РИА Новости, 21.04.2026
01:21 21.04.2026
В Висконсине прошла акция за освобождение двух тысяч биглей из питомника

В Висконсине прошла акция за освобождение двух тысяч биглей из Ridglan Farms

Собаки породы бигль. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Висконсине прошла акция за освобождение двух тысяч биглей из питомника Ridglan Farms.
  • Манифестанты собрались у офиса губернатора Висконсина Тони Эверса, требуя закрыть питомник.
  • Правоохранители использовали слезоточивый газ, 29 человек были задержаны в ходе акции.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Более сотни манифестантов провели в капитолии американского штата Висконсин акцию за освобождение 2 тысяч собак породы бигль из учреждения по разведению и исследованию Ridglan Farms, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Активисты по защите прав животных собрались у офиса губернатора Висконсина Тони Эверса в капитолии, скандируя "Освободите собак!" и требуя... предпринять все возможные меры для закрытия питомника по разведению и исследованию биглей", - говорится в публикации агентства.
По данным Ассошиэйтед Пресс, в питомнике содержатся 2 тысячи биглей.
Агентство передает, что в субботу акция за освобождение биглей, в которой приняла участие тысяча протестующих, прошла неподалеку от самого центра Ridglan Farms.
По информации агентства, правоохранители использовали слезоточивый газ, 29 человек были задержаны. В марте, по данным Ассошиэтед Пресс, протестующие уже проникали на объект и забрали с собой 30 собак. Впоследствии 27 человек были задержаны, им предъявили обвинения в незаконном проникновении.
