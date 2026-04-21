11:43 21.04.2026
Археологические работы завершают на площадке кампуса "Гагарин" в Смоленске

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Археологические работы завершают на отдельных участках стройплощадки кампуса "Гагарин" на базе Смоленского государственного университета, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Продолжаем реализацию проекта по строительству межвузовского кампуса "Гагарин" на базе Смоленского государственного университета. Подвели промежуточные итоги и обсудили ход работ на очередном совещании с представителями подрядной организации", - написал Анохин в мессенджере Мах.
В рамках первой очереди предусмотрено строительство трех объектов. На совещании рассмотрели архитектурно-планировочные решения учебно-административного корпуса с размещением цифровой школы по системе "Школа 21" и лабораторного корпуса.
Также обсудили проект восстановления и реставрации дома-коммуны на улице Коненкова, который будет использоваться для проживания преподавателей будущего кампуса.
"На текущий момент получены все технические условия для подключения объекта к инженерным коммуникациям. Среди ключевых задач на данном этапе реализации проекта – завершение археологических работ на отдельных участках. Эти мероприятия также находятся в финальной стадии", - подчеркнул Анохин.
 
Смоленская областьСмоленскВасилий АнохинархеологиАрхеология
 
 
