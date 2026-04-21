Завершился третий модуль программы "Герои СВОего времени. Смоленск"

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
10:11 21.04.2026
© Фото : Василий Анохин/TelegramВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© Фото : Василий Анохин/Telegram
Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Завершился третий модуль очного обучения участников образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск", сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Это региональный аналог федерального проекта "Время героев". Цель программы – подготовить компетентных управленцев из числа участников СВО, помочь им реализовать себя в гражданской жизни.
"В настоящее время очное обучение проходят 13 курсантов. В рамках третьего модуля они прошли интенсивную подготовку под руководством преподавателей Высшей школы государственного управления, Смоленского государственного университета и смоленского филиала Президентской академии. С лекциями для обучающихся выступили сотрудники правительства Смоленской области. Программа включает теоретические занятия, а также практические форматы и встречи с представителями органов власти", - написал Анохин в мессенджере Мах.
Промежуточные итоги обучения курсанты обсудили на встрече с полномочным представителем президента РФ в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым. Участники познакомились с работой Смоленской областной думы.
Блок занятий был посвящен развитию молодежной политики. Заместитель председателя регионального правительства Анастасия Гапеева представила ключевые мероприятия, запланированные в рамках статуса Молодежной столицы России-2026, а также рассказала о выстроенной системе работы с молодежью в регионе.
"Курсанты получают знания, необходимые и при работе в муниципальных образованиях региона. В рамках третьего модуля этой теме была посвящена встреча с исполнительным директором ассоциации "Совет муниципальных образований Смоленской области" Еленой Ивановной Матюшовой. Также о своей работе участникам рассказал Уполномоченный по правам человека в Смоленской области Геннадий Петрович Сенченков", - добавил глава региона.
Впереди у участников итоговый четвертый модуль, в июне их ждет защита дипломов.
Смоленская областьВасилий АнохинСмоленская областная ДумаСмоленск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала