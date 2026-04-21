Завершился третий модуль программы "Герои СВОего времени. Смоленск"

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Завершился третий модуль очного обучения участников образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск", сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Это региональный аналог федерального проекта "Время героев". Цель программы – подготовить компетентных управленцев из числа участников СВО, помочь им реализовать себя в гражданской жизни.

"В настоящее время очное обучение проходят 13 курсантов. В рамках третьего модуля они прошли интенсивную подготовку под руководством преподавателей Высшей школы государственного управления, Смоленского государственного университета и смоленского филиала Президентской академии. С лекциями для обучающихся выступили сотрудники правительства Смоленской области. Программа включает теоретические занятия, а также практические форматы и встречи с представителями органов власти", - написал Анохин в мессенджере Мах.

Промежуточные итоги обучения курсанты обсудили на встрече с полномочным представителем президента РФ в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым. Участники познакомились с работой Смоленской областной думы.

Блок занятий был посвящен развитию молодежной политики. Заместитель председателя регионального правительства Анастасия Гапеева представила ключевые мероприятия, запланированные в рамках статуса Молодежной столицы России-2026, а также рассказала о выстроенной системе работы с молодежью в регионе.

"Курсанты получают знания, необходимые и при работе в муниципальных образованиях региона. В рамках третьего модуля этой теме была посвящена встреча с исполнительным директором ассоциации "Совет муниципальных образований Смоленской области" Еленой Ивановной Матюшовой. Также о своей работе участникам рассказал Уполномоченный по правам человека в Смоленской области Геннадий Петрович Сенченков", - добавил глава региона.