Глава МИД Словакии рассказал, когда страна поддержит санкции против России - РИА Новости, 21.04.2026
20:02 21.04.2026
Глава МИД Словакии рассказал, когда страна поддержит санкции против России

Бланар: Словакия поддержит санкции против России, когда заработает "Дружба"

© MICHAL CIZEK
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© MICHAL CIZEK
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар. Архивное фото
  • Словакия поддержит новые санкции против РФ после того, как заработает нефтепровод "Дружба" и поставки российской нефти в страну возобновятся, сообщил глава МИД республики Юрай Бланар.
  • Словакия готова поддержать 20-й пакет санкций, если это не повлияет на словацкую экономику.
БРАТИСЛАВА, 21 апр - РИА Новости. Словакия поддержит новые санкции против РФ после того, как заработает нефтепровод "Дружба" и поставки российской нефти в страну возобновятся, сообщил глава МИД республики Юрай Бланар.
"Мы готовы поддержать и 20-й пакет санкций против РФ, поскольку, по нашим оценкам, это не повлияет на словацкую экономику, однако мы сделаем это только тогда, когда российская нефть по нефтепроводу "Дружба" прибудет в Словакию. Пока об этом информации у нас нет", - сказал Бланар, его комментарий опубликован на YouTube-канале МИД республики во вторник.
В конце марта премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейская комиссия может не рассчитывать на поддержку Словакией 20-го пакета санкций против РФ, если в вопросе нефти будет на стороне Украины. Такое заявление он сделал после того, как Киев остановил прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба", от работы которого зависит функционирование нефтеперерабатывающего завода в Братиславе.
Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения нефтепровода. Словацкие власти считают, что трубопровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.
В миреСловакияРоссияУкраинаРоберт ФицоСанкции в отношении России
 
 
