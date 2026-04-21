05:12 21.04.2026
В Словакии рассказали, к чему приведет получение Украиной ядерного оружия

Гашпар: передача Киеву ядерного оружия привела бы к бесконтрольной эскалации

Резиденция президента Словакии в Братиславе - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
БРАТИСЛАВА, 21 апр - РИА Новости. Получение Украиной ядерного оружия привело бы к неконтролируемой эскалации конфликта, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел бы получить ядерное оружие в довесок к гарантиям безопасности для Украины.
"Если бы Украина действительно получила ядерное оружие от Великобритании и Франции, это представляло бы огромный риск, который мог бы привести к неконтролируемой эскалации конфликта", - сказал Гашпар.
По его словам, перспективы завершения конфликта стали бы крайне туманными.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что появление ядерного оружия у Украины приведет не только к политическим манипуляциям, но и к его прямому использованию Киевом, в том числе против своих же спонсоров.
В миреУкраинаСловакияВеликобританияТибор ГашпарВладимир ЗеленскийМария Захарова
 
 
