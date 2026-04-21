Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:43 21.04.2026
В Словакии назвали Россию надежным поставщиком энергоресурсов

Гашпар: возможность покупки энергоресурсов в России отвечает интересам Европы

© AP Photo / Petr David JosekФлаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что Россия всегда была надежным поставщиком энергоресурсов.
  • Сотрудничество с Россией в сфере поставок энергоресурсов отвечает интересам Европы, заявил он.
БРАТИСЛАВА, 21 апр - РИА Новости. Россия всегда была надежным поставщиком энергоресурсов, сотрудничество с ней в этой сфере отвечает интересам Европы, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.
"Возвращение к российской нефти и газу в данной ситуации было бы не проявлением слабости, а рациональным решением в интересах стабильности Европы. Ситуация на Ближнем Востоке вновь показывает, насколько хрупки глобальные цепочки поставок. Европе необходимы надежные, доступные по цене и достаточные по объему источники энергии - и Российская Федерация долгосрочно этим условиям соответствовала", - сообщил Гашпар.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Песков заявил, что Россия не отказывалась от диалога с Европой
Вчера, 12:41
Евросоюз 26 января принял регламент по отказу от импорта СПГ и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит в силу с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Россия стремится избегать политизации поставок топлива в Европу, заявил МИД
12 марта, 16:27
 
В миреРоссияЕвропаСловакияТибор Гашпар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала