В Словакии назвали Россию надежным поставщиком энергоресурсов

БРАТИСЛАВА, 21 апр - РИА Новости. Россия всегда была надежным поставщиком энергоресурсов, сотрудничество с ней в этой сфере отвечает интересам Европы, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

Евросоюз 26 января принял регламент по отказу от импорта СПГ и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит в силу с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта.