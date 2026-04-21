В Словакии назвали Россию надежным поставщиком энергоресурсов

БРАТИСЛАВА, 21 апр - РИА Новости. Россия всегда была надежным поставщиком энергоресурсов, сотрудничество с ней в этой сфере отвечает интересам Европы, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.
"Возвращение к российской нефти и газу в данной ситуации было бы не проявлением слабости, а рациональным решением в интересах стабильности Европы. Ситуация на Ближнем Востоке вновь показывает, насколько хрупки глобальные цепочки поставок. Европе необходимы надежные, доступные по цене и достаточные по объему источники энергии - и Российская Федерация долгосрочно этим условиям соответствовала", - сообщил Гашпар.
Евросоюз 26 января принял регламент по отказу от импорта СПГ и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит в силу с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.